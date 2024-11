Mulheres iguaçuanas estão tendo aulas na unidade do Senac do município - Divulgação

Publicado 06/11/2024 19:31

Nova Iguaçu - Cursos profissionalizantes gratuitos e direcionados para pessoas em situação de vulnerabilidade social atraíram cerca de 90 moradoras da Baixada Fluminense para as salas de aula. A iniciativa, que está na sua segunda edição e é uma parceria entre a Águas do Rio e o Senac-RJ, tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico nas cidades onde a concessionária atua, capacitando essas pessoas para que possam ser inseridas no mercado de trabalho.



As lições sobre estética, beleza e empreendedorismo na região estão acontecendo na unidade do Senac de Nova Iguaçu. Angélica Andrade da Silva, de 35 anos e moradora do bairro Valverde, é uma das inscritas. Ela afirmou que começa a ver o sonho de tornar-se uma microempreendedora virar realidade.



“Tenho três filhas, de 4, 15 e 18 anos, e estou me esforçando para dar uma vida digna para elas. Trabalho na área da beleza como personal bronze, mas quero ampliar meus serviços. Minha vontade sempre foi fazer um curso profissionalizante de depilação, mas infelizmente estava fora do meu orçamento. Hoje, tenho essa possibilidade e adquirindo ferramentas para crescer profissionalmente”, disse, emocionada.



Neste ano, o programa de capacitação ampliou o número de cursos oferecidos e de unidades de ensino para aumentar a participação dos interessados. Ao todo, são 31 turmas nos cursos de alongamento de cílios, design de sobrancelhas, depilação, penteados e maquiagem, tranças, excelência no atendimento ao cliente e primeiros passos para empreender. Todos os inscritos receberam vale-transporte para o deslocamento até o curso, kit estudante e camiseta personalizada.



“O objetivo da nossa parceria com o Senac é promover oportunidades para o crescimento profissional. O desenvolvimento socioeconômico dessas regiões e a geração de renda possibilitam um padrão de vida mais digno. Esse é o nosso propósito: transformar vidas”, afirmou Luciana Muniz, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio.