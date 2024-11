Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 06/11/2024 13:19

Nova Iguaçu - A Comissão de Orçamento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou, nesta semana, audiência pública para a apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA), para 2025.

O documento foi apresentado pelo superintendente de Orçamento municipal, Marcelo Barboza. Saúde e Educação serão as pastas que receberão os maiores valores: R$ 872 milhões, em 2024 foi de R$ 763 milhões, e R$ 615 milhões, respectivamente. A educação também teve aumento de recursos, pois recebeu R$ 542 milhões este ano.

Com o estudo do orçamento, será possível não só manter programas e ações governamentais atuais, assim como prever recursos importantes para obras e infraestrutura, por exemplo, no valor de R$ 84 milhões. Isso vai garantir a manutenção dos contratos vigentes e investimento em novas demandas. A Secretaria de Assistência Social também teve seus recursos aumentados, de R$ 38 mi para quase R$ 42 mi.

O presidente da Comissão de Orçamento da CMNI, vereador Claudinho da Kombi, e o membro vereador Dr. Marcio Guerreiro conduziram a audiência. O chefe de gabinete da presidência da Câmara, Marco Antonio, e o controlador adjunto, Rafael Batalha, fizeram parte da mesa.