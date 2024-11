Aproximadamente cinco mil metros quadrados de muros já foram revitalizados na área central do município - Divulgação

Publicado 13/11/2024 12:38 | Atualizado 13/11/2024 12:40

Nova Iguaçu - Após a realização de alguns grafites inspirados na história de Nova Iguaçu nos muros marginais da Via Light e nos alicerces do Viaduto Padre João Musch, o projeto “Arte Urbana”, desenvolvido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, chega aos paredões em frente ao Shopping Nova Iguaçu.

Agora, além de seguir o objetivo de revitalizar muros pichados e com propagandas irregulares, que impactavam negativamente a paisagem urbana do município, o “Arte Urbana" entra em uma nova fase, recebendo também artes conceituais que representam aspectos culturais e ambientais da cidade.

David Smith, coordenador do projeto - que começou em junho de 2023 com pinturas padronizadas, apenas com o intuito de inibir pichações e propagandas irregulares -, enfatizou o impacto desta nova programação visual da cidade.

"Estamos iniciando a Fase Dois do projeto. Agora o foco é na realização de painéis que retratem um pouco da nossa fauna e da nossa cidadania. Temos o intuito de evoluir nessa temática para que possamos causar um impacto estético e conceitual na cidade", disse.

Smith também ressaltou sobre como o 'Arte Urbana' é importante para valorizar o trabalho cultural e artístico dos cidadãos de Nova Iguaçu.

"Nesta nova fase, nós também buscamos incluir novos artistas iguaçuanos na equipe, para que eles possam ajudar, como voluntários, a comunicar essa mudança na estética visual da cidade com pinturas dos muros, além de valorizar e impulsionar o trabalho realizado por eles", completou.

Aproximadamente cinco mil metros quadrados de muros já foram revitalizados na área central do município durante esses 18 meses de projeto. Depois de finalizar as paredes próximas ao Shopping, a equipe pretende atuar no Viaduto Dom Adriano Hipólito seguindo a mesma proposta estética.