Alunas celebram a formatura e recebimento de seus diplomasDivulgação

Publicado 14/11/2024 09:00

Nova Iguaçu - Para mais de 60 mulheres da Baixada Fluminense, a formatura em cursos de estética representou não apenas um diploma, mas uma oportunidade de transformação. Com o sonho de conquistar independência financeira e construir novas perspectivas de vida, essas alunas participaram de uma capacitação gratuita oferecida pela Águas do Rio em parceria com a unidade Nova Iguaçu do Senac RJ, que as preparou para o mercado em áreas como alongamento de cílios, design de sobrancelhas, depilação, maquiagem, tranças e penteados.

A entrega dos certificados ocorreu na última semana, na sede da concessionária em Nova Iguaçu. Para Aline Felix, gerente de Relações Institucionais da Águas do Rio, a iniciativa buscou desenvolver habilidades que gerassem oportunidades de trabalho e renda, com o objetivo de fortalecer a economia local e oferecer ferramentas para o êxito profissional.

"As capacitações que oferecemos incentivaram o empoderamento e a autonomia financeira. Quando investimos na qualificação profissional, não só promovemos a inclusão de mais pessoas no mercado de trabalho, mas também fortalecemos negócios próprios, especialmente liderados por mulheres", disse.

Na primeira edição da iniciativa, no ano passado, cerca de 150 mulheres participaram dos cursos na Baixada Fluminense.