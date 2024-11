SEMTMU iniciou mais um ciclo de atividades de educação no trânsito voltado a alunos da rede municipal - Divulgação

SEMTMU iniciou mais um ciclo de atividades de educação no trânsito voltado a alunos da rede municipalDivulgação

Publicado 20/11/2024 21:54

Nova Iguaçu - Com o objetivo de formar cidadãos conscientes e responsáveis no trânsito, a SEMTMU iniciou mais um ciclo de atividades de educação no trânsito voltado a alunos da rede municipal. A iniciativa visa orientar as crianças sobre segurança, respeito às regras e os cuidados necessários no trânsito, temas que foram recebidos com entusiasmo pelos alunos e professores.

“A importância deste projeto é começar esse aprendizado desde cedo com as crianças para formar bons condutores no futuro. Nós tentamos mudar esse cenário de motoristas sem cinto de segurança, em que o sinal abre e já está impaciente buzinando, e a qualquer coisa estão discutindo na rua, ultrapassando motoristas no engarrafamento, além de não respeitar quando ambulâncias e viaturas da polícia estão vindo”, disse Diego Viana, coordenador do projeto.

Para os professores, essa é uma oportunidade de complementar o conteúdo pedagógico de forma prática e significativa. “Ao abrir as portas da nossa escola para este projeto, trabalhamos em conjunto com os especialistas de transportes e temos a confiança de formarmos os futuros cidadãos do município de Nova Iguaçu preparados para a vida em sociedade”, afirmou Tereza Cristina de Assis, diretora da Escola Municipal Manoel João Gonçalves.

Os coordenadores do projeto explicaram que o programa é contínuo durante todo o ano, com atividades práticas e lúdicas, que tornam o aprendizado mais dinâmico, como a execução de trajetos com faixas de pedestres, circuitos com sinais de trânsito e exibição de vídeos explicativos.

A ideia, segundo Viana, é que as crianças levem esse conhecimento para casa, impactando também a rotina e segurança de suas famílias.

“Em uma escola do bairro Comendador Soares, um pai chegou na escola me procurando, pois em um dia em que passeava com o filho, ele avançou o sinal na Via Light e a criança o impediu ao falar que o tio Miranda ensinou que não podia. Então ele agradeceu e disse que nunca vai esquecer esse momento e o que aprendeu com o filho”, relembrou.

Os alunos da Escola Municipal Manoel João Gonçalves demonstraram grande interesse nas atividades e contaram o que aprenderam. “As pessoas explicam muito bem. O que mais gostei nas atividades foi o vídeo que vimos na sala de informática”, contou a aluna Maria Cecília, entusiasmada com a nova experiência.