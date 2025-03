Nova Iguaçu realiza mais uma edição da feira de adoção de animais neste sábado - Divulgação

Nova Iguaçu realiza mais uma edição da feira de adoção de animais neste sábadoDivulgação

Publicado 21/03/2025 11:40

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu realiza, neste sábado (22), mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento vai acontecer das 12h às 17h, na Praça de Eventos do TopShopping, no 1º piso, localizado na Avenida Governador Roberto Silveira 540, no Centro.

Para adotar um pet, o interessado deverá preencher um termo de adoção responsável, assumindo o compromisso de proporcionar os cuidados necessários ao animal. Além da adoção, o espaço também oferecerá vacinação antirrábica.

Os animais adotados serão entregues castrados, vacinados e vermifugados, com exceção dos filhotes, pois estes ainda não atingiram a idade necessária. Além disso, cada um dos bichinhos estará microchipado. Caso algum deles seja encontrado em uma via pública, será recolhido pelos agentes de Defesa Animal. Assim o dono será identificado e poderá ser punido por abandono.

A Feira de Adoção é uma ação promovida pela Assessoria Especial de Proteção Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Governo (SEMUG), em parceria com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde e com grupos de protetores independentes. Esses voluntários desempenham um papel essencial ao resgatar, cuidar e preparar os animais para a adoção, oferecendo a oportunidade de encontrar um novo lar e uma vida melhor.