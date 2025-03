Restaurante foi fechado após incidente, mas reaberto nesta quinta-feira (20) - Divulgação

Restaurante foi fechado após incidente, mas reaberto nesta quinta-feira (20)Divulgação

Publicado 20/03/2025 11:22

Nova Iguaçu - Uma pessoa morreu, ontem, no Restaurante do Povo - Madre Tereza de Calcutá, o antigo Restaurante Popular, em Nova Iguaçu. A vítima, um homem de 77 anos, sofreu um infarto fulminante enquanto almoçava na unidade, reinaugurada em dezembro do ano passado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi imediatamente acionado e chegou ao local em menos de 15 minutos, mas o médico socorrista constatou que o idoso já estava sem vida. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu está atendendo a família do falecido.

O caso ocorreu por volta das 13h. Usuários do equipamento, que é administrado pela prefeitura, almoçavam próximos ao idoso quando perceberam que ele perdeu os sentidos e alertaram os funcionários do restaurante, que acionaram o SAMU. O corpo foi levado para o necrotério do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

O idoso portava o cartão BPC. A SEMAS localizou o endereço da residência dele, em Mesquita, e informou a morte à família, que foi levada ao HGNI para fazer o reconhecimento do corpo. Em função do ocorrido, o Restaurante do Povo foi fechado ontem, mas reaberto normalmente nesta quinta-feira (20).