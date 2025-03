Vereadores iguaçuanos aprovaram a construção de uma nova unidade escolar no município - Divulgação

Publicado 20/03/2025 11:16

Nova Iguaçu - O bairro Valverde, em Nova Iguaçu, vai ganhar uma escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Nova unidade foi aprovada na sessão ordinária da Câmara de Vereadores. O nome da professora Eliana Martins Maia foi escolhido para nomear a unidade escolar.

O trabalho da professora Eliana é uma referência no setor de Educação Especial da Secretaria de Educação, e também no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência Física. Com a aprovação do projeto, as obras começarão em breve.



Mais duas mensagens do Executivo sobre educação também foram aprovadas: criação da Creche Antônio Pinheiro Magalhães, no bairro Cabuçu, e mudança da denominação da Creche Professora Maria Ione Sales de Oliveira para Escola Municipal de Educação Infantil, localizada em Jardim Pernambuco, o que vai permitir o atendimento de crianças até cinco anos.



A criação do Fundo Municipal de Segurança Pública da cidade de Nova Iguaçu foi mais um projeto do Executivo aprovado. Segundo a mensagem, o fundo irá permitir a alocação de recursos financeiros específicos para a implementação de políticas públicas voltadas à segurança. Entre elas, a aquisição de equipamentos modernos para as forças de segurança, realização de cursos de capacitação para os profissionais da área e o fomento a programas de prevenção à violência. O Fundo Municipal de Turismo, criado em 2013, foi reestruturado e irá receber receitas específicas para propiciar condições de funcionamento.