DJ Gab será a responsável por comandar as pick-ups, garantindo uma noite inesquecível - Divulgação

Nova Iguaçu - O Shopping Nova Iguaçu promove um Baile Charme especial nesta sexta-feira (21), a partir das 19h, como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher. O evento é gratuito e acontece no palco da Praça de Alimentação, além de prometer muita música e animação.

A DJ Gab será a responsável por comandar as pick-ups, garantindo uma noite inesquecível ao público.

"Desenvolvemos uma programação especial ao longo do mês de março que reflete o compromisso do shopping em valorizar e homenagear as mulheres. O Baile Charme é uma forma de celebrar essa data tão importante com muita música e dança, proporcionando momentos de lazer e cultura para nossos clientes", destaca Luciane Treigher, gerente de marketing do Shopping Nova Iguaçu.

O evento promete reunir apaixonados pelo ritmo charme, com um repertório que passeia pelos clássicos do gênero, proporcionando uma experiência musical envolvente e nostálgica.