Produtor cultural Dudu do Morro Agudo recebeu categoria prêmio honorífico Laranja da TerraDivulgação

Publicado 25/03/2025 19:15

Nova Iguaçu - A quarta edição do Prêmio Fenig Destaque chegou ao fim atingindo o número recorde de 8.329 votos. O resultado foi divulgado no Diário Oficial do Município de Nova Iguaçu. A premiação, promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), tem como objetivo reconhecer e incentivar ações que contribuem para o desenvolvimento social, cultural, educacional e econômico da cidade.

A votação popular foi realizada de modo online para as categorias: Meio Ambiente, Comunicação Social, Redes e parcerias, Empreendedorismo, Cultura, Educação, Literatura, Apresentações Artísticas e Responsabilidade Social, Esporte e Inovação e Tecnologia. A exceção foi a categoria honorífica, Laranja da Terra, que foi concedida este ano ao produtor cultural e social Dudu de Morro Agudo.

Os três mais votados de cada categoria receberão os troféus na cerimônia de premiação, que será realizada no dia 27 de março, às 19h, no Complexo Cultural Mário Marques, em Nova Iguaçu. A lista completa dos vencedores pode ser acessada pelo site: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premiofenigdestaque2024/

Sobre Dudu de Morro Agudo

Com uma trajetória de mais de 30 anos no rap, Flávio Eduardo da Silva Assis é um dos pioneiros do hip hop na Baixada Fluminense. Ele foi campeão mundial da categoria nos Estados Unidos e se apresentou no Rock in Rio em 2019, conquistando reconhecimento nacional e internacional.

Dudu de Morro Agudo é mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense, onde desenvolveu pesquisas sobre a relação entre hip hop, educação e formação política. Além de sua carreira como rapper e pesquisador, Dudu é gestor cultural e fundador do Instituto Enraizados, um dos mais importantes espaços de resistência cultural e formação na Baixada, realizador do festival Caleidoscópio em Morro Agudo e CEO do hub criativo Hulle Brasil.

Confira os vencedores por categoria

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

1° Luiz Felipe Regaço

2° Grupo Street Legends

3° Ludoviko Vianna

COMUNICAÇÃO SOCIAL

1° Coletivo Cria da Casa

2° Notícias de Nova Iguaçu

3° Lugar na História

CULTURA

1° Gres Império da Uva de Nova Iguaçu

2° Contramestra Kew

3° Biblioteca Comunitária Livro Social

EDUCAÇÃO

1° CEFET/RJ Campus Nova Iguaçu

2° Pré Vestibular para Negros e Carentes (Núcleo Vila Operária)

3° União dos Estudantes de Nova Iguaçu

EMPREENDEDORISMO

1° GaBeLisa Bernardes Arte em Crochê (Projeto Tecendo Sonhos e Construindo Histórias)

2° Chácara Vale dos Manacás

3° Feijão do Bira

ESPORTE

1° Educar Através do Esporte é Transformação Social

2° Grupo Mobiliza

3° Mestrando Kamarão

LITERATURA

1° Thaís Reis

2° Biblioteca Comunitária Nilo Sérgio

3° Aleatórios Literário

MEIO AMBIENTE

1° Projeto Protetores Mirins

2° Hortoterapias

3° Meninos do Aliança

REDES E PARCERIAS

1° Fórum Grita Baixada

2° Coletivo Popular Pantanal Iguaçuano

RESPONSABILIDADE SOCIAL

1° Abrigo Patinhas do Bem

2° Vivência com Inseto

3° Instituto Tereza de Benguela de Direitos Humanos

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1° Bruna Singui

2° Ed Martins ou Daltônico BXD