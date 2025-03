Reunião ocorreu na última semana, na sede da Firjan de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 25/03/2025 19:01

Nova Iguaçu - Com objetivo de promover o crescimento econômico do estado do Rio de Janeiro, a Firjan Nova Iguaçu e Região, realizou na última semana, o encontro com gestores públicos municipais e empresários da Baixada Fluminense. Na ocasião, o Conselho Empresarial realizou a entrega da “Agenda de Propostas Regionais para um Brasil 4.0 – Nova Iguaçu e Região”, que consolida os pleitos prioritários das áreas de abrangência, considerando as principais demandas para o desenvolvimento das regiões. Destacam-se os desafios para a melhoria do ambiente de negócio, com foco na segurança pública e infraestrutura, com o olhar para coibir ocupações irregulares.

O documento foi elaborado a partir de escuta com empresários e pretende ser um suporte à gestão pública, como um fomento à competitividade e à produtividade da indústria fluminense. O presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Marcelo Kaiuca, ao lado da vice, Silvia Lantimant, formalizou a entrega do caderno com o olhar direcionado para questões que impactam os municípios de Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Queimados, Itaguaí, Japeri, Seropédica, Paracambi, Mangaratiba, além dos bairros Campo Grande, Bangu, Santa Cruz e Sepetiba.

“Por meio da agenda apontamos demandas fundamentais para o desenvolvimento da região, um importante instrumento para o poder público. São urgentes medidas voltadas para o reforço da segurança, que deve ser debatida com órgão de diferentes esferas e ainda, o ordenamento público, para que se garanta a melhoria na infraestrutura”, destacou Kaiuca.

Os pontos prioritários para o desenvolvimento dos municípios da região foram detalhados pela coordenadora de Análise e Suporte à Competitividade Empresarial da Firjan, Julia Nicolau, aos representantes do poder público, entre eles: a vice-prefeita de Nova Iguaçu, Roberta Teixeira; o prefeito de Paracambi, André Luiz Ceciliano; o vice-prefeito de Japeri, Carlos Januário; vice-prefeito de Mangaratiba, Lucas da Silva Venito, além de assessores e subsecretários de Itaguaí, Queimados, Seropédica e representantes das subprefeituras de Campo Grande, Santa Cruz e Bangu.

Segurança pública é fator relevante para melhoria do ambiente de negócios

Destaques entre as 11 propostas no documento, a segurança pública figurou entre itens essenciais para a melhoria do ambiente de negócio e desenvolvimento da região. A vice-prefeita de Nova Iguaçu, Roberta Teixeira, destacou a relevância da abordagem. “A prioridade é a melhoria da situação da segurança. Não há processo de logística que funcione onde não há segurança e roubo de carga frequente”, ressaltou a vice-prefeita, considerando que ainda há necessidade de desburocratização dos processos de licenciamento. Item que também consta nas propostas apresentadas pela federação aos representantes de governo.

Ainda no que se refere ao ambiente de negócio, foram enfatizadas a melhoria do sistema de saneamento básico e a ampliação de Centros de Tratamento de Resíduos urbanos.

Construções irregulares são desafio para a infraestrutura

O ordenamento público aparece entre os principais pleitos do documento. A criação de mecanismos para a preservação das áreas destinadas à instalação de distritos e condomínios industriais, é um dos fatores necessários para se coibir as construções irregulares. O que está contemplado a partir do trabalho constante de atualização dos planos diretores dos municípios da região, contribuindo para a melhoria da infraestrutura.

A melhoria do sistema de fornecimento de energia elétrica e investimento em tecnologia em prol da educação, garantindo maior acesso aos estudantes da rede pública, também foram enfatizados.

Ao longo da reunião, os empresários do conselho aproveitaram para apresentar aos representantes da gestão pública, demais demandas que impactam o dia a dia das atividades, entre as quais, a melhoria no sistema do transporte público.