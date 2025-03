O objetivo é mobilizar as equipes do parque e a comunidade local, com o apoio de voluntários, para a remoção de resíduos sólidos descartados irregularmente - Divulgação

O objetivo é mobilizar as equipes do parque e a comunidade local, com o apoio de voluntários, para a remoção de resíduos sólidos descartados irregularmenteDivulgação

Publicado 21/03/2025 14:00

Nova Iguaçu - Desejo antigo da população de Nova Iguaçu, a construção do Viaduto de Comendador Soares segue em ritmo acelerado. O prefeito Dudu Reina visitou o local na manhã nesta semana e destacou a importância das obras para a melhoria do trânsito e da mobilidade urbana na região. O projeto já está 70% concluído e é realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Nova Iguaçu e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.



“Em breve, estaremos inaugurando este viaduto que vai dar mais fluidez ao trânsito nesta região, proporcionando às pessoas o ir e vir de suas casas com mais rapidez”, explicou o prefeito Dudu Reina.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Infraestrutura está trabalhando na montagem das estruturas de reforço do viaduto no trecho da Avenida Tancredo Neves. A próxima fase envolve a concretagem de várias partes do viaduto, além de garantir a segurança com a instalação de guarda rodas e a pavimentação asfáltica.

“É mais que uma obra de mobilidade urbana, é um legado para a cidade. Esse viaduto vai dar mais acessibilidade e agilidade no trânsito”, destacou o secretário de Infraestrutura de Nova Iguaçu, Paulo Cesar de Souza.

Sobre o viaduto

Com cerca de 250 metros de extensão, o viaduto vai desviar uma grande quantidade de veículos da Estrada de Madureira diretamente para a Rodovia Presidente Dutra, aliviando o trânsito da região. Ele terá capacidade de receber cerca de 3,5 mil veículos por dia e funcionará em mão dupla, conectando a Avenida Lafaiete Pimenta à Avenida Tancredo Neves.



Após quatro anos de paralisação, as obras foram retomadas no ano passado, na gestão do ex-prefeito Rogerio Lisboa, após um acordo com moradores de 13 residências e uma decisão judicial envolvendo outros dois proprietários. Esse processo, que durou entre 2021 e 2023, possibilitou o avanço da obra com o apoio de novos repasses do Governo do Estado.