A doação dos cabelos pode ser realizada nos equipamentos da Assistência Social, como CRAS e CREAS - Divulgação

Publicado 16/10/2025 15:41

Nova Iguaçu - Em alusão à campanha Outubro Rosa, a Prefeitura de Nova Iguaçu lançou, nesta semana, o projeto “Entre Nós”, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) voltada para o cuidado, acolhimento e valorização da autoestima de mulheres em tratamento contra o câncer. Um dos principais focos da ação é a arrecadação de cabelos humanos para a confecção de perucas, que serão entregues gratuitamente a mulheres que enfrentam a perda de cabelo em decorrência não somente do câncer, mas também de doenças como lúpus e alopecia.

A doação dos cabelos pode ser realizada nos equipamentos da Assistência Social, como CRAS e CREAS. Os fios devem estar secos e amarrados com elástico no ato da doação. Eles serão cuidadosamente higienizados, separados por cor e armazenados. A confecção das perucas será feita pela equipe de costura criativa da SEMAS no CRAS Monte Verde e no Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI), este último com foco também na valorização da autoestima de mulheres idosas atendidas pela rede.

“O projeto “Entre Nós” tem como objetivo promover o acolhimento, a solidariedade e devolver a autoestima às mulheres em tratamento contra o câncer e outras doenças que causam a queda capilar. A ação busca fortalecer vínculos entre as doadoras voluntárias e as beneficiárias, criando uma rede de cuidados e empatia que vai para além da estética, alcançando dimensões de dignidade, de afeto e de esperança para todas nós”, afirma Elaine Medeiros, secretária municipal de Assistência Social.

A primeira doação recebida pela SEMAS foi da economista iguaçuana Vitória Cabral de Carvalho, 31 anos, moradora do bairro Carmari. Há 11 anos, ela perdeu o irmão mais velho, Vitor Cabral, vítima de um câncer raro.

“Sei o quão ruim e avassalador pode ser esse diagnóstico. Não há nada mais motivador e impulsionador para encarar esse momento do que ter pessoas que te incentivem e ajudem a levar esta carga. E a autoestima nesse processo ajuda e muito. O que temos em excesso pode fazer diferença na vida de alguém, trazendo sorrisos e uma pitada de esperança”, afirma Vitória, que já participou de outras ações da prefeitura voltadas para a campanha Outubro Rosa, como a Serenata Rosa.

Para receber uma peruca, as interessadas deverão se cadastrar, podendo informar preferências de cor e tamanho, respeitando a disponibilidade do material. A distribuição será prioritariamente para moradoras de Nova Iguaçu.

Além da doação de perucas, o projeto “Entre Nós” contará com ações especiais que oferecem serviços de cuidado e conforto, como maquiagem e cuidados com o cabelo, especialmente pensados para mulheres que enfrentam os efeitos do tratamento oncológico.

