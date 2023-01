Loja de Decoração Amazon é praticidade nas compras para o lar - Reprodução / Pixabay

Loja de Decoração Amazon é praticidade nas compras para o larReprodução / Pixabay

Publicado 29/01/2023 11:00

Renovar um ambiente nem sempre é tarefa fácil. Escolher cores, estampas, quadros e objetos pode levar um tempo significativo, principalmente se a intenção for economizar. Pensando nisso, a Amazon atualiza constantemente a sua Loja de Decoração com produtos exclusivos.

No catálogo, é possível navegar por milhões de produtos, conhecendo as especificações de cada um deles, sem sair de casa. Tudo organizado por categoria. E o melhor: a Loja de Decoração tem promoções e entrega gratuita para clientes Prime.

Nesta semana, com 19% off na Loja de Decoração, o relógio de mesa digital com led azul está disponível por R$29,90. O aparelho ainda mede a temperatura e conta com a função de alarme. Já o kit de almofada com porta pipoca + balde + 2 copos com o tema Netflix para assistir séries está saindo por R$78,06.