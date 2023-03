Programe e Poupe da Amazon tem descontos exclusivos em produtos para pet - Reprodução / Freepik

Publicado 01/03/2023 16:51 | Atualizado 01/03/2023 16:52

Eles podem ser os melhores amigos de um ser humano. E como todos os grandes amigos, precisam de cuidado e atenção na relação. Um pet muda a rotina, traz alegria para os dias e também muita responsabilidade. É preciso alimentar, passear, limpar a sujeira e de vez em quando até presentear. Pensando nesse cotidiano, para facilitar a vida de quem tem gato ou cachorro, a Amazon conta com uma categoria exclusiva para animais no Programe e Poupe

O programa de fidelidade tem inúmeras vantagens para quem costuma fazer compras recorrentes: frete gratuito a partir da segunda compra, descontos exclusivos e nenhuma taxa a mais cobrada pela assinatura. Tudo isso do conforto do lar, com comodidade na palma da mão - pelo site ou App - e sem compromisso de permanência, já que o consumidor pode cancelar a recorrência quando quiser - inclusive nos produtos pet.

Para quem compra ração dentro de um período específico, como semanalmente ou mensalmente, por exemplo, a alternativa é econômica e confortável. Dentro do programa, a ração pet Baw Waw Natural Pro para gatos adultos com sabor de salmão e arroz está com preço especial de R$13,01. O pacote é de 1Kg e o alimento foi desenvolvido a partir de ingredientes especiais para atender as necessidades nutricionais e fisiológicas de gatos de todas as raças e portes físicos.

Outro produto pet para gatos com condição especial na assinatura do Programe e Poupe é o pacote contendo 15 sachês de 85g do petisco (ração úmida) da Friskies , disponível por R$38,42. Quem tem gato sabe como os bichanos adoram um incremento na alimentação.

Mas, para quem tem cachorro, o petisco da Pedigree Dentastix com 7 unidades está em oferta por R$16,60 . Indicado para raças médias, o produto tem tripla ação no cuidado oral pet, reduzindo em até 80% a formação de tártaros e com zero de corantes e aromas artificiais. Limpa até os dentes mais difíceis de alcançar.

No caso dos cães, um desafio também para os tutores é manter o ambiente limpo - já que os pets não costumam usar caixas de areia como os gatos. Nesse caso, é indicada a compra de tapetes higiênicos pet que absorvem a urina. Na assinatura da Amazon, o pacote com 30 unidades da Big Pads está saindo por R$71,91 . Ideal para cachorros grandes, possui uma formulação de rápida absorção, eliminando os cheiros desagradáveis.