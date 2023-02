Fogão com mesa de vidro Atlas traz praticidade e sofisticação para a cozinha - Reprodução / Amazon

Publicado 25/02/2023 09:00

Moderno e sofisticado. Um Fogão com mesa de vidro traz beleza para uma cozinha, mas também representa funcionalidade para a rotina de uso. A parte superior, com acabamento Top Glass, é fácil de limpar e proporciona leveza ao ambiente.

Fogão com mesa de vidro. Nesta semana - e por tempo limitado - o modelo da marca Atlas, em cor preta, está em promoção por R$799 na Amazon . Com entrega rápida e dentro do prazo garantida pela gigante do varejo, quem for cliente Prime também poderá contar com a opção de frete gratuito para o

“O produto chegou na data inicial do prazo de entrega. Corresponde muito às expectativas, é muito bonito e dá outra imagem para a cozinha. Eu gostei muito da compra. É meu primeiro fogão automático e a diferença é grande para quem estava acostumado com o palito de fósforo”, avaliou com 5 estrelas o usuário Ruamo, que comprou o Fogão com mesa de vidro Atlas.

Com acendimento automático, o eletrodoméstico ainda conta com um forno de 50L que possui uma grade deslizante, além de puxadores em aço e vidro interno removível. Vale ressaltar que o Fogão com mesa de vidro ainda é bivolt.