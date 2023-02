Amazon tem oferta exclusiva de Copo Stanley durante o Carnaval - Reprodução / Amazon

Amazon tem oferta exclusiva de Copo Stanley durante o CarnavalReprodução / Amazon

Publicado 19/02/2023 11:00

Sucesso entre os consumidores neste Carnaval. O Copo Stanley de 473ml já é o mais vendido do marketplace da Amazon, ocupando a primeira posição ao longo dos últimos dias. Com um desconto exclusivo de 19% , o produto está disponível por R$91,07, tendo entrega rápida garantida dentro do prazo e a opção de frete gratuito para os clientes Prime.

Tendo diversas cores, o Copo Stanley é produzido em aço inoxidável, garantindo resistência e preservando a temperatura da bebida. São até 4h de isolamento térmico, proporcionado por uma parede dupla a vácuo. Já a tampa com selagem evita vazamentos e desperdícios. Perfeito para festas e bloquinhos.

“Para mim foi um investimento. Economizo bastante na rua porque consigo sair de casa já com a minha bebida, e não fica quente. Fora que é muito mais higiênico do que beber direto em latinhas”, conta Yuri Andrade, folião e estudante de direito.

Outra opção também em oferta de Carnaval é a Caneca Stanley , com tecnologia semelhante ao do Copo Stanley, mas com maior capacidade - são 709ml. Com 16% off, o produto está saindo por R$185,49.