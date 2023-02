Proximidade do Carnaval aumenta a demanda por pochetes - Reprodução / Amazon

Proximidade do Carnaval aumenta a demanda por pochetesReprodução / Amazon

Publicado 13/02/2023 16:00



Coloridas, brilhosas e dos mais variados modelos. No Carnaval vale de tudo! E ousar em doleiras, bolsas e pochetes é pré-requisito básico de quem pretende brincar com estilo. Nesta semana, já em clima da folia de momo, a Amazon está com descontos exclusivos em acessórios para o Carnaval.

A pochete Margarida Solar, preta com estampas de flores, combina com os dias ensolarados de folia, mas também serve para outras ocasiões do ano - como ir à praia. Da marca Farmete Farm, o produto está com 37% de desconto, estando disponível por R$99,90. Há também opções feitas por microempreendedores do marketing place, como o modelo de cor rosa metalizado holográfico, confeccionado em material de vinil com alça ajustável. Está disponível por R$28

Outra opção para cair na festa são as bolsas pequenas, como o modelo de Redinha da Everbags preto, que combina com qualquer ocasião. Está disponível por R$69,90. Já a shoulder bag da marca Lenna's , que parece pochetes, com alça transversal e confeccionada em nylon, está disponível - em várias cores - por R$69.