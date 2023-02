Academia em casa é alternativa para dias corridos - Reprodução / Freepik

Publicado 09/02/2023 16:00

Manter uma rotina saudável, com treinos constantes, nem sempre é tarefa fácil. Com as dinâmicas do dia a dia, às vezes se torna impossível tirar um tempo para ir à academia. E, por isso, há quem prefira montar uma Academia em casa.

Não é preciso uma super estrutura. Para começar, alguns equipamentos são peças-chave e trazem uma boa performance para o exercício. De olho nessa tendência, a Amazon lançou um catálogo completo de produtos Acte Sports, com descontos exclusivos por tempo limitado em artigos de Academia em casa.

São caneleiras, puxadores de tríceps com manopla, colchonetes e muito mais pelo menor preço. A entrega garantida ainda é gratuita para clientes Prime, como no par de caneleiras de 6Kg, disponível por R$142,88 . Mas, se a intenção da Academia em casa for ganhar resistência física, o Kit Agilidade está saindo por R$207,49