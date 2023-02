Amazon aposta em promoções de artigos para o verão - Reprodução / Freepik

Amazon aposta em promoções de artigos para o verãoReprodução / Freepik

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 06/02/2023 16:00

A onda de calor, entretanto, não é exclusividade das cidades fluminenses. Outros estados brasileiros registram dias acima dos 30º. E, de olho na demanda, a Amazon lançou um catálogo com título autoexplicativo: “Tudo para o”. São milhares de produtos em promoção - por tempo limitado.Para quem curte um futevôlei na areia, a bola oficial Mikasa está com condição especial de compra . Já se a ideia for aproveitar o calor deste verão para nadar, os óculos de natação Essential estão disponíveis a partir de R$21,80 Agora, para os que pensam em viajar - e quem sabe acampar - também há oferta barraca Scout para duas pessoas, disponível por R$436,52 . Além dos artigos em destaque, a Amazon preparou descontos em caixas térmicas, boias, camisas UV e chapéus. Para conferir todos os itens de, basta clicar aqui