Livro A Corte das Corujas, presente no box especial de Batman - Reprodução / Amazon

Livro A Corte das Corujas, presente no box especial de BatmanReprodução / Amazon

Publicado 03/02/2023 16:00

Para apresentar ou para o acervo pessoal: a Amazon acaba de lançar um box especial para os fãs do Batman e da DC Comics. Com box de livros para colecionadores e uma camisa exclusiva, a pré-venda do produto já começou e está em oferta por tempo limitado

Com o valor de R$299, a previsão de lançamento do Kit Batman é para o próximo dia 10 de março. Com o tema "A Batman Novel", o box contém os títulos “Batman - A Piada Mortal”, “Batman - A Corte das Corujas” e “Arlequina - Amor Insano”. As obras são traduzidas diretamente dos livros originais, contendo capas duras e acabamentos especiais.

Já a camisa é da marca Pitica e traz uma ilustração do Batman e seus inimigos. E para os clientes Amazon Prime, a entrega garantida é gratuita.