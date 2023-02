Luiz Filippe - Foto: reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2023 09:35

A LOUD, maior organização de e-sport do Brasil, que hoje conta com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram - além de inúmeros criadores de conteúdo agregados - fechou uma parceria inédita com uma das maiores franquias de fast food do mundo para uma campanha de marketing que conta com diversas etapas de ativação e conteúdo.



Entre as ações, está o lançamento de um lanche com o nome e elementos do grupo, até um prédio totalmente estilizado, com o enorme símbolo na fachada e todas as luzes verdes fazendo alusão às cores oficiais do time. No meio digital, os diversos streamers parceiros divulgaram o início da parceria, reagiram ao espaço em suas lives e vídeos. Luiz Filippe, especialista em marketing, explicou sobre a parceria.



“É uma relação mutuamente benéfica, enquanto a empresa de e-sports traz a força da internet, a gigante do fast food entrega exposição fora das telas. Isto é, enquanto o Burger King faz o trabalho de apresentar a Loud para um público que pode ainda não conhecer a org. além de agradar os fãs dos times, ela entrega um ‘ar’ de jovialidade para a empresa de hambúrgueres que constantemente busca cativar este público mais novo e atrelar seu nome a eles.” analisou.



Nos andares da lanchonete tematizada da avenida Paulista, é possível visitar áreas que trazem imersão e contextualizam o visitante sobre os feitos da equipe, como os três mais importantes troféus da organização: LBFF (freefire), CBLOL (league of Legends) e VCTBR (Valorant). Em outra área encontramos um telão com os melhores momentos dos streamers contratados da LOUD e até as batatas do combo especial temático são em formato de ‘hashtags’ para referenciar o bordão “#goLoud” utilizado por fãs nas redes sociais.



O especialista conclui destacando o quanto é benéfica a ação conjunta das marcas e o quanto o consumidor pode se beneficiar. “É uma campanha ousada, mas parece que está sendo bastante efetiva. O desafio dela é trazer referências do mundo online para o real. Além de toda a ambientação, o espaço do BK traz diversas ativações, proporcionando ao cliente a chance de conhecer e tirar uma foto com streamers da empresa que realizam ‘meet and greet’ esporádicos." finalizou.