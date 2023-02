Máquina de lavar Electrolux Essencial é economia para o dia a dia - Reprodução / Amazon

Publicado 04/02/2023 09:00

A escolha certa para quem procura um produto econômico e eficiente. A Máquina de lavar Electrolux de 11KG da linha Essencial tem diversas funcionalidades e programas que auxiliam na rotina diária e cuidados com a roupa. Nesta semana o eletrodoméstico está em oferta especial, disponível por R$1.749 por tempo limitado.

O exclusivo Easy Clean da Máquina de lavar dilui até 100% do sabão e amaciantes, deixando as roupas ainda mais limpas e evitando acidentes, como manchas. Além disso, com a Electrolux Essencial não é preciso fazer lavagens, poupando o desperdício de água.

O eletrodoméstico possui ainda um filtro capaz de reter fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas. Já o ciclo de lavagem da Máquina de lavar é a partir de 19 minutos, na função "Ciclo Rápido" - ideal para roupas pouco sujas.