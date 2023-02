Forno microondas Midea traz sofisticação para a cozinha - Reprodução / Amazon

Forno microondas Midea traz sofisticação para a cozinhaReprodução / Amazon

Publicado 05/02/2023 11:00

Elegância e funcionalidade para uma cozinha. Aquecer alimentos é tarefa fácil para quem tem um Forno micro-ondas. O da marca Midea - mais vendido no site da Amazon - traz ainda sofisticação para a cozinha, estando disponível na cor preta. E, nesta semana, o eletrodoméstico está com R$104 de desconto no marketing place da gigante do varejo.

Fácil de usar, o Forno micro-ondas possui um painel de controle de leitura, de onde é possível controlar o aquecimento e descongelamento de alimentos. Além disso, o aparelho vem com múltiplas receitas pré-programadas, com os horários corretos para não deixar o prato passar do ponto.

A trava eletrônica na porta garante mais segurança, impedindo o acionamento não intencional do painel de controle. O Forno micro-ondas Midea conta ainda com a função "Tira Odor", fazendo com que cheiros desagradáveis não fiquem no dispositivo.

Com 20L de capacidade, o Forno micro-ondas está com entrega gratuita para clientes Prime da Amazon. A promoção pelo menor preço, porém, é por tempo limitado.