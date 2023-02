Brinquedos educativos estão em oferta por tempo limitado na Amazon - Reprodução / Freepik

Brinquedos educativos estão em oferta por tempo limitado na AmazonReprodução / Freepik

Publicado 07/02/2023 16:00

Educar uma criança não é tarefa fácil. Nos primeiros anos de vida, então, é necessário cuidado redobrado de pais e tutores para o bom desenvolvimento cognitivo e motor dos pequenos. Nessa tarefa, alguns brinquedos educativos podem ser a peça-chave no êxito educacional.

Brincar enquanto se aprende é possível. Estudos apontam, inclusive, que essa é a maneira mais eficaz de se ensinar uma criança. E para quem está em busca de brinquedos educativos em oferta, de olho no período de volta às aulas, a Amazon está promovendo milhares de descontos exclusivos.

As ofertas - por tempo limitado - incluem kits como o de brinquedos educativos em Cubos Mercotoys, para crianças dos anos iniciais. Esse está disponível por R$71,20 . Já o brinquedo Formas Mágicas, da Babebi, ensina as letras e numerais. Indicado para crianças a partir de 3 anos, está com R$25 de desconto , disponível por R$84,47.

A mais vendida, porém, é a Prancha de Seleção Pequena com 16 peças multicoloridas, com o objetivo principal de ensinar as formas geométricas. Em oferta, está saindo por R$31,41 . Vale ressaltar que os descontos emcontam ainda com entrega gratuita para os clientes Prime da Amazon.