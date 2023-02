Amazon promove desconto exclusivo de Mop em promoção - Reprodução / Freepik

Amazon promove desconto exclusivo de Mop em promoçãoReprodução / Freepik

Publicado 11/02/2023 09:00

Fazer uma limpeza pesada nem sempre é tarefa fácil. Limpar o piso, carpetes. Varrer os cantos e lavar louças e roupas. Na rotina de limpeza de um lar, ter os utensílios certos pode fazer toda a diferença, garantindo menos esforços e melhores resultados. E, por isso, a Amazon promove diversas ofertas em artigos de limpeza, como o Mop em promoção.

Mas além do Mop em promoção por tempo limitado, o consumidor também consegue encontrar outras ofertas, como a do conjunto com 10 panos de chão duplo , com 28% de desconto, por R$32,99. Já o mini varal extensível , com 29 prendedores, está saindo por R$58,90 (21% off). A opção redonda do mini varal, com 16 prendedores, está disponível por R$24,99