Proximidade do Carnaval aumenta a procura por Protetor SolarReprodução / Freepik

Publicado 10/02/2023 16:00

A folia de momo se aproxima. Com os festejos ou viagens para descansar, é preciso redobrar os cuidados com a pele, que muitas vezes fica horas exposta ao sol. Para evitar queimaduras, o recomendado por especialistas é reforçar o uso do Protetor Solar e, pensando na maior procura, o varejo online aposta em descontos especiais.

Protetor Solar, com vários produtos em oferta. Em destaque, o No marketing place da Amazon é possível conferir um catálogo completo de, com vários produtos em oferta. Em destaque, o kit da Cenoura & Bronze , com protetor facial (50g) e corporal (200ml) de 30 FPS é o mais vendido da plataforma, saindo para o consumidor pelo preço de R$39,99. Já somente a opção corporal de 110 ml, também da Cenoura & Bronze, está com 14% de desconto , disponível por R$18,89.

Se o consumidor procura por variadas marcas, outra opção pelo menor preço é o Protetor Solar Praia e Piscina da Sundown . Com FPS 50 e 200ml, o produto está saindo por R$37,12. Mas, se a intenção for encontrar um fator de proteção ainda maior, o Nivea Sun Protect & Hidrata com FPS 70 e 200ml está disponível por R$63,99.