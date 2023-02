Casa inteligente tem produtos smart que ajudam no dia a dia - Reprodução / Freepik

Casa inteligente tem produtos smart que ajudam no dia a diaReprodução / Freepik

Publicado 12/02/2023 11:00 | Atualizado 12/02/2023 11:53

Ter uma casa inteligente é sinônimo de conforto, segurança e praticidade. Luzes que se acendem e apagam sozinhas, tomadas que ligam no horário programado e até assistentes virtuais que programam a agenda do dia. Tudo isso é possível graças à tecnologia. E nesta semana, os produtos smart estão em oferta especial no marketing place da Amazon

A Lâmpada Smart Color RGB, da Elgin, é a mais vendida dentre os produtos smart. Com função que muda de cor, compatibilidade com Alexa e Google Home, a lâmpada está saindo por R$49,90 - em oferta exclusiva . Já a versão da marca Positivo, também inteligente, mas sem RGB, está com 12% de desconto, disponível por R$42,90

Outros produtos smart que aparecem com destaque entre os mais vendidos da gigante do varejo são as Tomadas Ekaza I2GO . Com wi-fi e compatibilidade com inteligências artificiais, estão disponíveis por R$65,24 e R$84,53, respectivamente.