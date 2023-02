Varejo online mira em fantasia infantil e promove ofertas - Reprodução / Amazon

Publicado 15/02/2023 16:00

O Carnaval é uma das festas mais democráticas que existe. Nele, tem espaço para todo mundo, de todos os gêneros, classes e idades. A folia é dos adultos, que tomam as ruas Brasil afora para festejar, mas também pode ser das crianças que, com suas inocências, brincam e se divertem com as cores do feriado. E, por isso, alguns varejistas miram nesse segmento e investem em fantasia infantil.

Na Amazon, por exemplo, o catálogo é amplo e conta com ofertas exclusivas. E para o pai ou responsável que for cliente Prime, a entrega rápida e garantida ainda sai de graça. A fantasia infantil de Sereia , na cor rosa e com tiara personalizada, está saindo por R$45. Confortável, a roupa é ideal para os dias quentes e pode ser reutilizada em outras datas festivas ou nas brincadeiras do dia a dia.

Já o conjunto de fantasia infantil do Mickey vem com uma calça vermelha + uma camisa social preta de manga curta + um kit de suspensório. Para os clientes Prime o produto está saindo por R$134,10.