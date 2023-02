Barbie Ferreira e Pedro Scooby calçam Havaianas no Baile da Vogue 2023 - Reprodução / Twitter

Barbie Ferreira e Pedro Scooby calçam Havaianas no Baile da Vogue 2023Reprodução / Twitter

Publicado 14/02/2023 17:00

Um sonho de uma noite de verão: esse foi o tema do Baile da Vogue 2023 realizado na última sexta-feira (10). No Copacabana Palace, o evento reuniu artistas, apresentadores e influenciadores que investiram em criatividade para montar suas fantasias. E, tendo como uma das patrocinadoras a marca Havaianas, a noite contou até com quem apostou no conforto e usou chinelos na composição dos looks.

Entre os nomes que chamaram a atenção está o de Barbie Ferreira, conhecida por interpretar Kat Hernandez na série de televisão Euphoria da HBO. Embaixadora da Havaianas, a atriz calçou chinelos customizados pela estilista Michelly X. Já a roupa foi assinada por Marcelo Gaia e Mirror Palais.

Mas não só Kat se destacou. Outros nomes como Vitão, Lore Improta e Carol Peixinho aproveitam a festa voltada para o verão e também usaram Havaianas nos pés, provando que os chinelos caem bem em qualquer ocasião - inclusive em bailes de Carnaval de luxo, como o da vogue.

A repercussão na web foi tanta que as buscas pelo termo “Havaianas fantasia” cresceram 70% nos últimos dias. Por isso, de olho na tendência de consumo, a Amazon colocou alguns dos modelos de chinelos da marca em promoção que podem ser usados no dia a dia ou nos bloquinhos.

