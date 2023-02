Amazon mantém ofertas em material escolar até o começo de Março - Reprodução / Freepik

Publicado 17/02/2023 16:00



Para muitos brasileiros “o ano só começa depois do Carnaval”. A folia de momo, entre tantos símbolos, representa também um período onde novos objetivos serão traçados. Há quem espere a festa acabar para entrar na academia, procurar um novo emprego e até começar a estudar. E para quem esperou até agora, também será possível aproveitar promoções especiais em material escolar.

material escolar, porém, são exclusivos e têm o tempo ainda mais limitado. É o caso das De olho na demanda de consumo, a Amazon segue com as Ofertas de Volta Às Aulas até o início de março. Alguns descontos em, porém, são exclusivos e têm o tempo ainda mais limitado. É o caso das canetas esferográficas da Faber-Castell que, com o kit colorido contendo 5 unidades, estão saindo por R$12,90 o conjunto. As pontas são médias de 1.0mm, tendo as cores das tintas em tons pastéis.

Outra opção para quem está procurando economizar na compra de material escolar é o Corretivo em Fita da Tilibra . Fácil de aplicar e com 6m de correção, o produto está disponível por R$13,77. Mas, se o consumidor for mais tradicional, o pacote contendo duas borrachas brancas da Faber-Castell , com capas protetoras coloridas, está saindo por R$7,50.

Todas as ofertas em material escolar contam com entrega garantida dentro do prazo, além da opção de frete gratuito para os clientes Prime da Amazon.