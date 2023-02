Fantasias de Carnal estão com oferta especial e opção de entrega rápida na Amazon - Reprodução / Amazon

Fantasias de Carnal estão com oferta especial e opção de entrega rápida na AmazonReprodução / Amazon

Publicado 16/02/2023 16:00

Os sinais já foram dados e o Carnaval 2023 bate à porta de quem pretende entrar na folia. E para os que não passam pelo feriado sem se caracterizar, a Amazon ainda está promovendo ofertas exclusivas em Fantasias de Carnaval. No marketplace da varejista também tem opção de entrega rápida para algumas regiões - e gratuita para os clientes Prime.

Fantasias de Carnaval de Arco-Íris e de Escoteiro, ambas com modelos para adultos. A fantasia de Arco-íris conta com um conjunto de peças multicoloridas. Meias, luvas, tiara e saia que trazem um design alegre e bonito para cair na festa. Está É o caso dasde Arco-Íris e de Escoteiro, ambas com modelos para adultos. A fantasia de Arco-íris conta com um conjunto de peças multicoloridas. Meias, luvas, tiara e saia que trazem um design alegre e bonito para cair na festa. Está disponível a partir de R$92,89 . Já a fantasia de escoteiro vem com bandana, faixa de broches, camiseta e bermuda. Tendo 21% off , está disponível por R$103,93.

Outras Fantasias de Carnaval em destaque são as de Borboleta e da Betty Boop , com valores de R$69,29 e R$94,99, respectivamente. A fantasia de Borboleta conta com uma capa em formato de asas, estando disponível nas cores azul, amarela e multicolorida. Inclui ainda cachecol e acessórios de renda preta. E para quem optar pela fantasia da Betty Boop, irá receber em casa um vestido vermelho rendado, tendo também uma faixa para ser usada na perna.