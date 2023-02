Trabalhando no Carnaval? Confira ofertas exclusivas em energéticos

Pack com 25 latas de 250ml de Red Bull Energy Drink - Reprodução / Amazon

Publicado 18/02/2023 09:00

Enquanto para alguns o Carnaval é o momento de pular e brincar como se não existisse o amanhã, para outros a folia é sinônimo de trabalho e dinheiro. Para se ter noção, somente em 2020 - última festa de momo antes da pandemia - foram movimentados R$8 bilhões, segundo a Confederação Nacional do Comércio. A previsão para este ano é que o número se repita.

E com tanta gente se empenhando para fazer o Carnaval acontecer, há quem precise de uma ajuda extra para se manter na ativa. Por isso, para o expediente ou lazer, a Amazon está promovendo ofertas exclusivas em energéticos.

Com 26% de desconto , o pack contendo 24 latas de 250ml de Red Bull Energy Drink está saindo por R$167,76. E se a intenção for revender, ainda é possível aproveitar o parcelamento em 3X sem juros de R$55,92. No Carnaval, outras pedidas são o Red Bull Tropical e a versão sem açúcar , disponível pelo mesmo preço do original.