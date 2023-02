Amazon promove promoção de bebidas para o Carnaval - Reprodução / Amazon

Amazon promove promoção de bebidas para o CarnavalReprodução / Amazon

Publicado 20/02/2023 09:00

A alegria já tomou conta do país ao longo dos últimos dias e deve continuar assim até esta quarta-feira (22). Em todas as regiões é possível ouvir samba, axé, frevo e maracatu. Expressões de todos os tipos, em um Carnaval singular no pós-pandemia. E para deixar a festa ainda mais animada, diversos varejistas estão apostando em promoção de bebidas para atrair o consumidor.

É o caso da Amazon, que está com promoção de bebidas de todos os tipos. Cerveja, vodka, gin, whisky, vinho e cachaça, tudo pelo menor preço . A gigante do varejo ainda garante entrega rápida para algumas regiões, tendo a opção de frete gratuito para os clientes Prime.