Chilli Beans promove pool party no BBB 23Reprodução / TV Globo

Publicado 22/02/2023 16:00

Uma ação de marketing da Chilli Beans na edição dessa terça-feira (21) no BBB 23 fez a procura pela marca aumentar exponencialmente. Segundo o Google Trends, o interesse de buscas pelo nome da empresa cresceu 100% nas últimas 24h, revelando o interesse do consumidor em adquirir óculos, relógios e acessórios de modo geral.

No game, os participantes do BBB puderam ousar e brincar com os diversos modelos de óculos da Chilli Beans, tendo à disposição toda a linha Eco presente em uma pool party. Os Brothers e Sisters aproveitam o sol do Rio de Janeiro e registraram todos os momentos.

Os óculos Eco da marca da pimenta são feitos a partir de material reciclado, como o acrílico e o plástico retirado das águas, além do acetato biodegradável. Trata-se de sustentabilidade com o estilo e design que só a Chilli Beans tem. E, de olho na demanda, marketplaces já apostam em ofertas exclusivas desses produtos.