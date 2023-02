Tramontina tem jogo de panelas com 7 peças antiaderentes - Reprodução / Amazon

Publicado 26/02/2023 11:00

Praticidade e beleza para o dia a dia na cozinha. O jogo de panelas Tramontina com 7 peças tem tudo o que é necessário para cozinhar as melhores refeições sem muito trabalho com a limpeza depois. E, nesta semana, o conjunto está em promoção com R$77 de desconto

Saindo por R$427,79, o jogo de panelas vem com uma caçarola, duas frigideiras e quatro panelas de diferentes tamanhos, todas em alumínio e na cor cinza que combinam com qualquer decoração. O revestimento interno e externo é antiaderente Starflon, evitando manchas e que a comida fique grudada.

Podendo ser utilizado em fogão a gás, elétrico e vitrocerâmico (resistência elétrica), o jogo de panelas vai ainda à máquina de lavar louças, poupando trabalho. As tampas, em alumínio resistente, trazem um ar de sofisticação. Os cabos e alças são antitérmicos e proporcionam maior segurança para quem está na cozinha.

Já a qualidade Tramontina garante durabilidade ao jogo de panelas, que vem com garantia oferecida pela fabricante. Vale ressaltar que a oferta desta semana conta ainda com entrega rápida e dentro do prazo na compra feita pela Amazon - além da opção de frete gratuito para os clientes Prime.