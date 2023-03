O sétimo paredão do BBB 23 eliminou da casa o brother Fred Nicácio - Reprodução / TV Globo

O sétimo paredão do BBB 23 eliminou da casa o brother Fred Nicácio Reprodução / TV Globo

Publicado 02/03/2023 16:00 | Atualizado 02/03/2023 16:31

Para o brasileiro assistir reality show é coisa séria. Amigos e familiares se juntam em suas salas país afora e acompanham cada detalhe da competição, torcendo, criticando e, inclusive, apostando. Com o BBB 23 não tem sido diferente. Desde o seu início no mês de Janeiro, milhões de pessoas seguem vidradas na casa mais vigiada do Brasil. E, como é de se esperar, nesse período também vem crescendo o volume na procura por “Aposta BBB” daqueles que têm um palpite certo para dar.

Segundo o Google Trends, o volume de buscas pelo termo cresceu 100% somente nesta semana, com o paredão cravado entre os competidores Cezar Black, Cara de Sapato e Fred Nicácio - esse último eliminado com 62,94% dos votos. E como quase tudo nesta vida, o choro de um pode ser a alegria do outro. Quem usou a Aposta BBB para fazer uma fezinha na saída de Nicácio, certamente ficou feliz com o valor depositado em sua conta.

O mais divertido é que hoje uma Aposta BBB pode ser feita rapidamente, sem burocracias e direto de aplicativos como o WhatsApp, por exemplo. É o caso dos jogos realizados pelo Aposte Zap , primeira plataforma de apostas que funciona inteiramente pelo App de mensagens. Para participar, o usuário precisa apenas acessar o link que o direciona ao perfil verificado do Aposte Zap, escrever “Quero dar meu palpite” e escolher em qual modalidade vai investir.

Isso porque, além do BBB, também é possível fazer jogos com campeonatos de futebol e eventos tidos como “exclusivos”, como por exemplo a quantidade de gols que um determinado jogador fará em uma partida. No caso do reality show da Globo, a Aposta BBB pode ser feita em ocasiões como o paredão, prova do anjo, prova do líder e até nos desistentes desta edição.

Para esta semana, seguindo a dinâmica do jogo compartilhada com os telespectadores da Globo, além da formação de paredão que acontecerá neste domingo (5), a Aposta BBB premiará quem acertar o brother ou sister que atender o Big Fone. Também será contemplado quem acertar qual emparedado será salvo pelo Big Fone. Ambas as ações estão programadas para este sábado (4).

Seguro, o Aposte Zap utiliza a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp para que dados sigilosos de seus apostadores não sejam vazados, além de contar com o apoio de armazenamento da Amazon - uma das tecnologias mais seguras do mundo. Para fazer uma Aposta BBB é preciso ser maior de 18 anos e enviar uma mensagem para o número (11) 2189-0613 . A partir daí todo o processo de cadastro é muito simples e intuitivo. E para a maior segurança do usuário, recomenda-se também a leitura dos termos de uso da plataforma

Vale ressaltar que a primeira Aposta BBB é garantida pela plataforma. Sendo assim, mesmo que o usuário erre o palpite, o dinheiro será devolvido. E, caso ele acerte, o valor premiado da aposta será debitado em sua conta.

Todas as transações são realizadas via Pix, tendo o valor mínimo de investimento de R$1 - inclusive na Aposta BBB. Os ODDS (probabilidades) de cada tipo de aposta é informado antes da transação ser finalizada. Já o valor recebido fica disponível em uma Conta Bets, podendo ser mantido para mais palpites ou transferido para qualquer outro banco.