Colchões Ortobom entram em promoção!Reprodução / Freepik

Publicado 20/08/2024 16:00 | Atualizado 20/08/2024 16:30

A qualidade do sono é um fator crucial para a saúde e o bem-estar. E um dos principais elementos que influenciam diretamente a qualidade do descanso é o colchão. Investir em um colchão adequado pode melhorar a postura, evitar dores musculares e contribuir para noites de sono mais reparadoras. E neste momento, a Ortobom, referência no mercado de colchões, está com promoções imperdíveis em alguns modelos disponíveis na Amazon, tornando essa experiência ainda mais acessível.

colchão é ideal para quem prefere um nível de conforto extra firme. Suporta até 100 quilos e vem com tratamento antialérgico e antiácaro, garantindo noites tranquilas e sem preocupações. Para quem busca uma opção econômica sem abrir mão do conforto, o colchão misto de solteiro D33 Ortobom está com 18% de desconto , saindo por R$289,90. Com estrutura em placa EPS e uma camada de conforto em espuma D-33 pró aditivada, esseé ideal para quem prefere um nível de conforto extra firme. Suporta até 100 quilos e vem com tratamento antialérgico e antiácaro, garantindo noites tranquilas e sem preocupações.

Outra oferta atraente é a do colchão misto de casal D45 Ortobom, que está com 40% de desconto , por apenas R$477,32. Com dimensões de 188cm de comprimento, 138cm de largura e 18cm de espessura, esse colchão de espuma oferece uma firmeza média, sendo perfeito para quem busca um equilíbrio entre maciez e sustentação. Sua cor marrom e construção robusta o tornam uma escolha excelente para casais.

Para quem prefere um colchão com tecnologia mais avançada, porém, o modelo Airtech Spring Pocket de casal Ortobom é uma ótima opção. Disponível por R$1.402,92, ele possui uma espessura de 30cm e suporta até 150 quilos. Combina a suavidade da espuma com a durabilidade das molas ensacadas individualmente, proporcionando um suporte ajustado ao contorno do corpo.

Outra escolha de destaque é o colchão Elegant Superpocket de casal Ortobom , que sai por R$1.439. Com uma estrutura em molas Superpocket e revestimento de tecido em bambu, o modelo oferece uma excelente respirabilidade e tratamento antialérgico. A tecnologia No Turn evita também a necessidade de virar o colchão, aumentando a sua praticidade e durabilidade.

Por fim, para quem busca o máximo em conforto e tecnologia, o colchão Freedom Queen Ortobom , por R$1.949, é uma opção incomparável. Combina molas Superpocket ensacadas individualmente com uma camada de espuma viscoelástica. O tecido em malha hipersoft com elastano e o tratamento Evo Care Vital, que protege a pele contra o envelhecimento precoce, fazem deste colchão uma escolha premium para quem não abre mão de qualidade.