Lava-louças Midea com 14 serviçosReprodução / Amazon

Publicado 23/08/2024 16:00

lava-louças Midea de 14 serviços é um dos destaque dentre as opções mais atraentes deste momento no mercado, especialmente para quem busca eficiência sem abrir mão da economia. O modelo, que pode ser adquirido por um preço exclusivo na Amazon, reúne características que facilitam a rotina na cozinha, oferecendo uma série de programas que garantem uma limpeza eficaz para todos os tipos de louça.



Com sua capacidade de 14 serviços, essa lava-louças é ideal para famílias grandes ou para quem gosta de receber convidados sem se preocupar com a pilha de louças no final do dia. O aparelho conta com funções como a pré-lavagem, que elimina a sujeira mais pesada e evita odores; e o programa “ECO”, que economiza energia e água sem comprometer a eficiência. A opção de meia carga é outra solução prática para evitar desperdícios, enquanto a higienização a 70°C no programa Intensivo garante a limpeza profunda de panelas e travessas.



Além de seus recursos funcionais, a

Além de seus recursos funcionais, a lava-louças Midea também foi projetada para ser versátil e atender às necessidades do dia a dia. O programa “Rápido”, por exemplo, é perfeito para lavar louças levemente sujas em pouco tempo, enquanto o programa “Vidro” oferece um cuidado especial na limpeza de taças e vidros.

Já para as tarefas cotidianas, o programa “Normal” proporciona resultados impecáveis em pratos, copos e panelas. E a função “Adiar” Início permite programar a lavagem para o horário mais conveniente, e a trava do painel adiciona segurança ao uso - especialmente em casas com crianças.