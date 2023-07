Publicado 04/07/2023 00:00

Sede da Câmara do Rio, o Palácio Pedro Ernesto completa 100 anos no final de julho. Marca que será celebrada com uma série de eventos na primeira semana de agosto, e que representa uma enorme responsabilidade para os vereadores que trabalham todos os dias nesse prédio histórico. Palco de vários avanços políticos e sociais, e de reivindicações históricas nas escadarias, ele lembra todos os dias da importância de representar bem o povo, abrir as portas para ouvir a sociedade e produzir muito. E é o que vem sendo feito pelo conjunto dos vereadores cariocas. Afinal, o futuro da cidade começa na Câmara.



Chegamos ao fim de mais um semestre com uma alta produtividade. Foram mais de 200 novas leis em vigor, votadas em 99 sessões plenárias. Aprovamos em primeira discussão o Plano Diretor da Cidade, após um enorme trabalho que envolveu mais de 30 audiências públicas, sendo 17 delas itinerantes, indo às diferentes regiões da cidade, sempre com transmissão ao vivo de todas as atividades. Foram mais de mil contribuições online para construir coletivamente a lei que orienta todo o ordenamento e desenvolvimento da cidade pelos próximos 10 anos.



Aprovamos, ainda, cobrando todo o detalhamento nos números, um crédito de mais de R$ 700 milhões para melhorar o sistema de BRT, tão fundamental na vida de milhares de trabalhadores. Um transporte que ainda precisa melhorar muito, mas que teve um importante avanço nos últimos anos.



Tivemos votações duras, mas importantes para a população, como a mudança da escala da Guarda Municipal, que vai quase triplicar o número de agentes nas ruas. Iniciamos a discussão do novo Reviver Centro, para trazer nova vida e empregos à zona central da cidade, que foi esvaziada desde a pandemia.



Nesse mesmo objetivo criamos o Quadrilátero Cultural da Cinelândia, para integrar e ampliar o acesso às artes e música numa região histórica e de fácil acesso da cidade, e que contará em breve com o Palácio Pedro Ernesto transformado em um centro cultural, com a mudança da Câmara para o Edifício Serrador. Prédio histórico que estava vazio há quase 10 anos, o antigo hotel será integrado ao patrimônio público, gerando economia de recursos que a Câmara gasta hoje com aluguéis. Mudança que já começou com a desocupação de andares, gerando imediatamente R$ 100 mil de economia por mês.



Lançamos, ainda, a Câmara Juvenil, com 51 crianças e jovens que terão a experiência de ser vereadores, vivenciando a política na prática, aprendendo e multiplicando conhecimento em seus bairros.



Crianças que foram foco na votação da Lei da Merenda Escolar, construída num processo muito grande de diálogo. Regra que vai melhorar a alimentação, promover a saúde e tirar do ambiente escolar produtos prejudiciais aos nossos jovens.



São só alguns dos exemplos dos últimos seis meses, que tiveram ainda dezenas de audiências públicas das nossas comissões, vistorias e cobranças em todos os cantos da cidade.



Temos hoje na Câmara do Rio 51 apaixonados pelo Rio. Caminhamos sempre na ampliação de nossa transparência, ouvindo cobranças quando elas chegam, em uma ação contínua e diária. Doamos em janeiro R$ 128 milhões do nosso orçamento para a Saúde.



O povo carioca pode ter a certeza que tem na Câmara uma aliada, um espaço aberto para ouvir suas demandas e construir junto os caminhos para melhorar nossa cidade.

* Carlo Caiado é presidente da Câmara de Vereadores do Rio