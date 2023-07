Publicado 04/07/2023 00:00

A ineligibilidade política de Jair Bolsonaro até o ano de 2030 é uma realidade que ganha cada vez mais força no cenário político brasileiro. Após sua derrota nas urnas em outubro de 2022 e a confirmação dessa derrota pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 30 de junho de 2023, a democracia se mostrou vitoriosa frente às estratégias da extrema direita e enfatizou a importância do respeito às regras democráticas.

O processo eleitoral de 2022 foi marcado por debates acalorados, polarizações, mas também pelo fortalecimento das instituições democráticas. A população brasileira, consciente da importância de sua participação e voto, decidiu rejeitar as propostas e ideias de Jair Bolsonaro, colocando-o como um obstáculo em sua caminhada rumo a um futuro melhor.



O jogo de Bolsonaro não se limitou apenas às urnas. A estratégia adotada pela extrema direita foi marcada por mentiras e desinformação, buscando desestabilizar a confiança da população nas instituições democráticas. O resultado do julgamento do TSE demonstrou mais uma vez a força da democracia e a importância de se combater as fakenews.



A atuação de Bolsonaro foi perigosa para o Brasil. Suas políticas voltadas para o enfraquecimento dos direitos fundamentais, civis, políticos, sociais e humanos, a falta de comprometimento com a preservação do meio ambiente, além de seu discurso de ódio e divisão da sociedade, trouxeram prejuízos para toda a nação. A instabilidade política gerada por suas ações afetou a economia, provocou o aumento da desigualdade social e colocou em risco a imagem internacional do país.



Ao reconhecer a derrota nas urnas e no TSE, Bolsonaro precisa entender que a democracia é mais forte que suas estratégias. A negação da democracia é a pedra no caminho de seu futuro político. É fundamental que ele compreenda a importância de respeitar as instituições, a liberdade de imprensa e os valores democráticos para a construção de um país melhor.



A vitória da democracia nas eleições de 2022 e no julgamento do TSE em 30 de junho de 2023 reforça ainda mais a confiança do povo brasileiro nas instituições democráticas. A população mostrou que está disposta a lutar pelos seus direitos e que não aceitará retrocessos em relação às conquistas alcançadas.



É preciso destacar que a ineligibilidade política de Bolsonaro até 2030 não representa uma perseguição ou cerceamento de suas ideias, mas sim uma resposta da sociedade à condução de seu governo. A democracia venceu e é essencial que o país siga no caminho do respeito aos valores democráticos, garantindo o fortalecimento das instituições e a construção de um futuro mais promissor para todos os brasileiros.



*Paulo Baía é sociólogo, cientista político e professor da UFRJ