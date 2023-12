Everton Gomes. Cientista político e secretário Municipal de Trabalho e Renda do Rio - Divulgação

Publicado 13/12/2023 00:00

Os desafios do novo mundo do trabalho são imensos. Embora não seja um fenômeno novo, a evolução tecnológica suprime ofícios e cria novos, exigindo de todos nós, gestores públicos, compromisso com a promoção de novas oportunidades de trabalho não apenas formais. É preciso fazer a ponte entre o trabalhador em busca de inserção ou recolocação com o empregador que deseja contratar. E, também, ajudar os empreendedores, que querem trabalhar por conta própria. Por isso, monitoramos de perto, na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), os dados que o Ministério do Trabalho nos envia, via Novo Caged, e o IBGE apresenta, a chamada Pnad Contínua. E esses índices são cristalinos: a empregabilidade está em alta em nossa cidade.



Em outubro, o Novo Caged mostra que tivemos um saldo positivo de quase 11 mil novas oportunidades na cidade, consolidando um cenário que nos mantém com mais vagas abertas do que fechadas desde fevereiro, mês em que iniciamos a gestão na SMTE. E são números que crescem mês a mês: em setembro, já haviam sido quase nove mil, e, em novembro, observaremos o impacto das contratações temporárias para as festas de fim de ano, período historicamente aquecido. Essas oportunidades são muito importantes, porque empregam o jovem em busca de inserção e amparam o trabalhador que está desempregado há mais tempo.



E qual aspecto fundamental o nosso Observatório Carioca do Trabalho detectou ao se debruçar sobre os números? O aumento das contratações no segmento de treinamento, recrutamento e seleção, que absorve os profissionais de Recursos Humanos. O fortalecimento desses departamentos é um indicativo de processos seletivos em alta, o que nos deixa muito otimistas para os próximos meses. A construção civil, que renasce em todo o país desde o início do governo Lula, também obteve expressivo crescimento de novas oportunidades, com o segundo mês seguido de maior alta percentual. E mais: ganhou, em outubro, mais de mil novos trabalhadores em nossa cidade.



Em todo o ano, o Rio gerou 60 mil novos empregos. Nosso saldo positivo (diferença entre admissões e demissões) já é responsável por 50% de todo o estado. E, importante, esse crescimento ocorre de uma forma sustentável, acompanhada por políticas públicas cuidadosas que priorizam o bem-estar do trabalhador. Estamos enfrentando e vencendo o desafio do novo mundo do trabalho, estimulando os empregos verdes e tecnológicos, sem descartar nossas vocações históricas. Carteira assinada é proteção, ampara, bota comida na mesa e traz dignidade. Seguiremos construindo um Rio mais inclusivo, próspero e atraente para seus trabalhadores e também para seus empreendedores. O Empreenda Rio é prova disso!



Everton Gomes

Cientista político e secretário Municipal de Trabalho e Renda do Rio