Vinicius Farah. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Vinicius Farah. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Governo do Estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 29/12/2023 00:00

Em 2023, o Estado do Rio de Janeiro testemunhou um notável período de crescimento econômico, marcando uma transformação positiva e avanços significativos que começaram há dois anos. Os resultados promissores podem ser atribuídos às políticas eficazes implementadas pelo governo estadual, sob a liderança do governador Cláudio Castro, que desempenhou um papel crucial na reativação e fortalecimento dos setores econômicos locais.



A retomada econômica do Rio de Janeiro é uma realidade, comprovada pelo alto índice de empregabilidade, o significativo número de empresas abertas ao longo do ano e os mais de R$ 100 bilhões de reais em investimentos públicos e privados que estão em andamento nas mais diversificadas áreas. Só este ano, até o mês de novembro, foram abertas 66.669 empresas e criados quase 142 mil novos postos de trabalho.



A análise de incentivos fiscais feita pela CPPDE – Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro – até novembro de 2023, para empresas com interesse em atuar no Estado do Rio de Janeiro pode gerar cerca de R$ 10 bilhões em investimentos e mais de seis mil empregos diretos nos próximos cinco anos. A comissão é composta pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Casa Civil, Planejamento e Codin.



Dentre os principais indicadores que atestam o crescimento econômico, destaca-se o aumento significativo no Produto Interno Bruto (PIB) do estado, que cresceu 4,4% em 2021, alcançando R$ 949,3 bilhões, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE em novembro. A participação do estado no PIB nacional também aumentou, passando de 9,9%, em 2020, para 10,5%. O resultado é o melhor desde 2010, quando o Rio de Janeiro registrou crescimento de 5%.



O Estado do Rio é, hoje, um dos principais produtores de aço bruto do país e vem liderando o ranking nacional de produção nos últimos meses. Além disso, somos o segundo maior polo automotivo do país, e só este ano tivemos dois grandes anúncios de investimentos na área: a Nissan anunciou R$ 2,8 bilhões em investimentos em sua unidade em Resende e a Stellantis, mais R$ 2,5 bilhões em sua unidade em Porto Real.



2023 foi marcado, ainda, por outros investimentos no estado: a empresa P&G investiu R$ 600 milhões em uma nova fábrica em Seropédica; a farmacêutica Haleon investiu R$ 410 milhões em sua nova unidade em Jacarepaguá; o aeroporto de Macaé está investindo R$ 210 milhões na construção de uma nova pista de pouso; e tivemos ainda o anúncio da chegada da maior empresa de data center do mundo, a CloudHQ, que vai investir R$ 1,7 bilhão em uma unidade em São João de Meriti.



Os números não mentem. O Rio de Janeiro está experimentando uma taxa de crescimento robusta, ultrapassando as projeções iniciais e superando as expectativas dos analistas econômicos. Essa ascensão foi alimentada por uma série de fatores, incluindo investimentos estratégicos, melhorias na infraestrutura e políticas que estimularam a atividade empresarial.



Promovemos a simplificação de processos, avançamos na desburocratização e garantimos segurança jurídica para as empresas que estão chegando ao território fluminense. E vamos continuar trabalhando para que nos próximos anos essas conquistas sejam ainda mais expressivas.



O ano de 2023 marcou um capítulo de sucesso na história econômica do Estado do Rio de Janeiro, impulsionado por uma liderança governamental visionária, com políticas eficazes e responsáveis. O crescimento observado não apenas fortaleceu a posição econômica do estado, mas também promoveu uma qualidade de vida aprimorada para os fluminenses, sinalizando um futuro promissor para o desenvolvimento sustentável do território fluminense.



Vinicius Farah

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado