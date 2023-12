Opina26dez - ARTE KIKO

Opina26dezARTE KIKO

Publicado 26/12/2023 00:00

Planejar e realizar uma transição de carreira pode ser empolgante, mas também desafiador.O planejamento de carreira é um processo contínuo e a longo prazo, mas manter a motivação e a disciplina ao longo do tempo pode não ser tão fácil.



Algumas pessoas podem ter dificuldade em entender suas próprias motivações e metas, então identificar habilidades, paixões, valores e interesses pessoais pode ser considerado uma tarefa impossível. No entanto, ser feliz no trabalho não é apenas uma questão de bem-estar, é uma estratégia para o sucesso. Pessoas contentes no ambiente profissional tendem a produzir mais e contribuir para um clima organizacional saudável. Encontrar satisfação no trabalho é um sinal de maturidade e propósito.



A felicidade no trabalho não só impacta a vida profissional, mas também a pessoal. Insatisfação pode resultar em pressão, desmotivação, queda na produtividade e problemas de saúde mental, afetando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essas costumam ser as grandes motivações para se pensar em transição de carreira.



Na minha prática profissional, quando um profissional busca assessoria para a transição, na maior parte dos casos a insatisfação não é com “o que faz”, mas sim “como faz” e que muitos não percebem e acham que precisam fazer um recomeço em uma nova área. Há muitas possibilidades e é preciso olhar de forma ampla para ter bons resultados.



Entendendo qual é o seu objetivo, é preciso investir no autoconhecimento, ter abertura para a pesquisa e exploração, aprender novas habilidades ou certificações, focar em networking e conexões para construir uma rede de contatos na nova área, lidar com o medo e a insegurança, preparar-se financeiramente para uma possível diminuição inicial de renda ao mudar para uma nova carreira. Tal cenário também implica em trabalhar a aceitação externa já que a família, amigos e até mesmo colegas podem não entender ou apoiar a mudança de carreira.

Cada processo é individual, mas geralmente uma transição implica nas seguintes fases: autoavaliação e identificação de interesses e habilidades; pesquisa e exploração de novas áreas de carreira; estabelecimento de metas claras e realistas; aquisição de habilidades e conhecimentos necessários; networking e construção de relacionamentos profissionais; experimentação com oportunidades na nova área; atualização do currículo e perfil profissional; preparação financeira para a transição; persistência, ação contínua e flexibilidade para ajustes durante o processo de transição.



Precisamos entender que as transições de carreira significativas podem levar tempo e que pode ser preciso trabalhar em seu plano de transição por meses ou até anos antes de fazer a mudança, sendo a persistência e resiliência essenciais para persistir, mesmo quando as coisas parecem difíceis.



Eu mesma posso dar um depoimento pessoal, pois já trilhei esse caminho e levei alguns anos para chegar no estágio atual, ainda que tenha me mantido na minha área de formação. Enfrentar esses desafios exige paciência, determinação e um plano estratégico bem desenvolvido. É essencial ser realista sobre as expectativas e estar disposto a se adaptar e aprender ao longo do caminho, mas o resultado compensa. Não existe nada melhor que dar uma guinada na sua carreira para obter mais equilíbrio e bem-estar, reconhecimento e felicidade no trabalho. Se você não vive essa realidade, te desafio a experimentar.



* Tatyana Azevedo é neuropsicóloga, pós-graduada em Coaching, Competências e Negócios, MBA em Gestão de Pessoas e Certificações Internacionais de Excelência pelo Cognitive Behavior Therapy (CBI, Miami), Ericksonian Hypnosis(ACT Institute) e Professional & Self Coaching (IBC). É também integrante do Programa Editorial do Linkedin que lhe concedeu alguns títulos em sua comunidade: Top Voice em Stress Management (Gestão do Estresse e Carrer Development Coaching (Coaching de Desenvolvimento de Carreira)