Mauro Farias. Secretário de Estado de Transformação DigitalDivulgação

Publicado 27/12/2023 00:00

O Governo do Estado do Rio de Janeiro tem como objetivo tornar-se um estado 100% digital até 2026. A largada para a mudança, no entanto, já foi dada. Neste ano que termina, a Secretaria de Estado de Transformação Digital (SETD) e o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (PRODERJ) trabalharam intensamente para viabilizar a digitalização dos serviços públicos. Quem ganha é o cidadão fluminense, cujo dia a dia é facilitado com atendimentos cada vez mais rápidos e seguros.

As iniciativas fazem parte do RJ Digital, programa lançado em 2022 pelo Governo do Estado e que se baseia em três grandes pilares: a criação de um portal único e integrado de serviços digitais, a regulamentação e publicação de normas e diretrizes, e a digitalização dos serviços públicos prestados à população. Os frutos do trabalho começam a ser colhidos. Se em 2021 o Rio de Janeiro ocupava a 16ª posição no índice nacional que mede a oferta de serviços digitais, em 2023 saltou para a terceira colocação entre os estados de todo o Brasil. Trata-se do estado com o maior projeto de transformação digital do país.



Das ferramentas disponibilizadas em 2023, destaca-se o Digitaliz@RJ, cujo objetivo é desburocratizar os serviços dos órgãos e entidades estaduais, visando modernizar a gestão. Como sempre, a maior beneficiada é a população, que ganha tempo com a redução das etapas presenciais, sobretudo dos alongados atendimentos de balcão. Tais serviços proporcionam transparência, economicidade, agilidade e segurança, garantindo ao cidadão acompanhar as etapas de atendimento das suas solicitações por meio do MeuRJ, a área logada do portal único integrado de serviços digitais (www.rj.gov.br).



Ainda com o objetivo de ampliar a digitalização dos serviços públicos, em junho, foi lançado o Programa RJ Digital Municípios, uma parceria inédita com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que irá levar a transformação digital a todos os municípios. Angra dos Reis, por exemplo, foi a primeira cidade fluminense a receber a implantação do Sistema Eletrônico de Informações do Estado do Rio de Janeiro (SEI-RJ) por meio do programa estadual.

O portal integrado de serviços digitais do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvido em parceria com a Subsecretaria de Estado de Comunicação Social, conta atualmente com mais de 2.300 serviços, todos eles apresentados com uma linguagem simples e clara, garantindo que o cidadão tenha acesso de forma rápida, inclusiva e compreensível aos serviços de órgãos e secretarias estaduais. Aos pais, por exemplo, dá-se o conforto de acessar os boletins on-line dos filhos que estudam na rede estadual.



Hoje, o Estado do Rio também possui um dos mais avançados parques tecnológicos públicos do país, hospedando com segurança sistemas fundamentais, como a matrícula informatizada e o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos. Além disso, o Rio tem marcado presença, tanto no Brasil quanto no exterior, nas grandes discussões sobre tecnologia, participação esta reconhecida pelos diversos prêmios recebidos nos últimos anos. O ano de 2023, portanto, encerra-se com o dever cumprido de sedimentar um futuro cada vez mais próximo em que o Rio irá se transformar num estado 100% digital. Feliz 2024!

Mauro Farias

Secretário de Estado de Transformação Digital do Rio de Janeiro