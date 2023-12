Fred Pacheco, deputado estadual - Thiago Lontra / divulgação

Publicado 31/12/2023 00:00

Numa imersão profunda na realidade, desvendamos não apenas dados, mas as vozes pulsantes de mães e cuidadores de pessoas com deficiência. A recente audiência, que ecoou as 234 denúncias recebidas no último ano pela Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj, transcende números; é um clamor por justiça diante do desserviço prestado pelos planos de saúde, destacando cancelamentos unilaterais e a falta de cumprimento de terapias, principalmente para autistas.



Ao longo de quase cinco horas intensas, números impactantes desnudaram as justificativas das empresas sobre custos elevados e perdas financeiras. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o terceiro trimestre testemunhou um lucro líquido de R$ 3,1 bilhões no setor.



A prática da verticalização, onde os planos de saúde controlam toda a cadeia, também está sob escrutínio, alimentando questionamentos sobre a responsabilidade financeira dessas empresas. A interrogação que ressoa é clara: por que as decisões judiciais favoráveis aos beneficiários são ignoradas pelos planos de saúde?



Diante do silêncio dos representantes dos planos de saúde, após convite formal e assinatura de ofício, dei entrada no pedido de CPI. A ausência deles na audiência pública destaca a urgência do problema, evidenciando descompromisso. Decisões judiciais favoráveis são ignoradas, exigindo apuração para garantir respeito aos direitos das pessoas com deficiência.



Ao mirar mais aprofundadamente nos números, o lucro bilionário das empresas ressoa como um eco trágico para a população com deficiência, cujas necessidades de tratamento muitas vezes se veem relegadas à margem das prioridades financeiras. Esse descompasso entre o desespero dessas famílias, que pagam e precisam desses planos para o cuidado adequado, e os bilhões que fluem para as empresas destaca a urgência de aprimorar o sistema.



Este não é apenas um relato; é um alerta de transformações imediatas. Não é uma denúncia, mas um grito de indignação que conclama uma colaboração efetiva na busca de soluções e na garantia do bem-estar daqueles que dependem desses serviços, enquanto aguardamos a aceitação da CPI. Este artigo, em síntese, é uma manifestação em prol da empatia, amor ao próximo e do cumprimento das leis que regem nossa sociedade.

Fred Pacheco

Deputado estadual do Rio