Alessandro Miranda. Engenheiro e empreendedor, escreve no blog www.liderancaemais.com.br - Divulgação

Alessandro Miranda. Engenheiro e empreendedor, escreve no blog www.liderancaemais.com.brDivulgação

Publicado 02/01/2024 00:00

Mais um ano chega ao fim e as promessas de que aquele velho sonho finalmente será realizado se renovam. Dos mais simples – como emagrecer ou iniciar uma atividade física – aos mais complexos, como pedir demissão daquele emprego insuportável e montar seu próprio negócio, esta é a época do ano em que a gente jura que nada será mais como antes. E isso é ótimo, desde que tenhamos em mente que, não importa o tamanho do nosso sonho, para vê-lo transformado em realidade, não basta sonhar.



Porque é fato que todo grande projeto sempre começa a partir de um grande sonho. Entretanto, há um caminho a percorrer para que ele se torne realidade. E ele começa por um bom planejamento!



Como empreendedor que sou, sempre começo meus projetos fazendo aquilo que no marketing os especialistas chamam de análise SWOT: risque no papel uma linha vertical cortada por uma horizontal, e, nas quatro colunas criadas, liste os pontos fortes da ideia, seus pontos fracos, riscos e oportunidades. Isso vai lhe ajudar a compreender cenários; antecipar problemas; estudar a concorrência e o ambiente legal envolvido. Uma vez feito isso, é hora de fazer o plano de ação: equipe envolvida, valor do investimento, cronograma, gestão de riscos. Em suma: antes de sair ligando ou montando um aparelho novo que acaba de chegar, leia atentamente o manual de instruções.



Cumprida a etapa do planejamento, é hora da melhor parte, a da execução. Quando o sonho, enfim, vai virar realidade. Para que isso aconteça, porém, há outro fator que não pode ser ignorado: a mensuração. Pois, como diz a célebre frase de Willian Edward Deming (1900-1993), "o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado". E o que não pode ser gerenciado, obviamente vai dar errado.



Analisar números, aprender com os erros, corrigir rumos e adaptar-se às mudanças são quatro regras de ouro que servem para tudo na vida. Por isso, não importa o tamanho do seu sonho. Que 2024 entre para a história como o primeiro ano em que, finalmente, eles deixaram de ser apenas uma vontade e viraram realidade.

Alessandro Miranda

Engenheiro e empreendedor, escreve no blog www.liderancaemais.com.br