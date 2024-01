Eduardo Sucupira é cirurgião plástico - Ana Wander Bastos / divulgação

Eduardo Sucupira é cirurgião plásticoAna Wander Bastos / divulgação

Publicado 11/01/2024 00:00

Nos últimos anos, os influenciadores digitais têm desempenhado um papel significativo na promoção de produtos e serviços, incluindo procedimentos estéticos. Com suas vastas audiências e poder de persuasão, esses influenciadores têm a capacidade de impactar as decisões de muitas pessoas em relação a tratamentos estéticos. Portanto, é importante abordar essa prática com cautela e responsabilidade, considerando possíveis riscos, benefícios, resultados realistas. É crucial evitar exageros e promessas descoladas da realidade.



Antes de promover qualquer procedimento estético, os influenciadores devem garantir que as informações que estão compartilhando se baseiam em evidências científicas sólidas. Isso ajuda a evitar a disseminação de informações incorretas ou enganosas que possam prejudicar a saúde dos seguidores.



Ao promover padrões de beleza, os influenciadores devem estar cientes do impacto que isso pode ter na saúde mental de seus seguidores. Incentivar a autoaceitação e ressaltar a importância da saúde física e emocional é fundamental.



Cabe ressaltar a importância de ficar claro quando os influenciadores digitais estão divulgando produtos ou serviços dentro de uma relação comercial que tenham com clínicas ou profissionais de saúde. É fundamental que os seguidores saibam quando uma recomendação está ligada a interesses financeiros, garantindo que as decisões sejam tomadas com base em informações honestas, não influenciadas por interesses comerciais. Precisamos de olhos "legais" atentos para essa questão que cresce dia a dia nas redes sociais.



Procedimentos estéticos podem ter diferentes resultados em pessoas diferentes. E nem todos os procedimentos são adequados para todos. Em suma, a divulgação de procedimentos estéticos por influenciadores digitais é uma prática que exige grande responsabilidade.



Informar e educar os seguidores de maneira honesta e ética deve ser a prioridade. Seguir esses cuidados ajuda a proteger a saúde e o bem-estar dos indivíduos que confiam nas recomendações dos influenciadores, ao mesmo tempo em que contribui para a construção de uma cultura on-line mais saudável e esclarecida. É o mundo virtual e real caminhando juntos.





Eduardo Sucupira

Cirurgião plástico, especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), membro internacional da American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), mestre e doutor pelo Programa de Cirurgia Translacional da Escola Paulista de Medicina pela Universidade Federal de São Paulo