Joyce Trindade, secretária de Políticas e Promoção da Mulher da cidade do RioDivulgação

Publicado 05/02/2024 00:00

O Carnaval é a maior festa da nossa cultura e também precisa ser uma época em que as mulheres se sintam seguras. Milhões de foliões se mobilizam pelas ruas de várias cidades do Brasil para curtir o maior espetáculo da Terra. E, mesmo no meio da multidão, deve-ser ter a garantia de que as mulheres estão seguras.



Na época do ano em que muitas se sentem livres para transformar o maiô em uma fantasia e sair de biquíni pelas ruas, o sabor da liberdade pode ser confundido com um convite invasivo. Mas o óbvio ainda precisa ser dito, e, por isso, reforçamos que a roupa da mulher nunca é um convite. Entender e respeitar isso é o básico para vivermos em uma sociedade harmônica.



As campanhas de conscientização sobre o combate ao assédio têm sido fundamentais para promover um Carnaval com acolhimento para todas. A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, da Prefeitura do Rio, pelo segundo ano consecutivo, vai às ruas com a campanha Carnaval + Seguro para as mulheres, com o objetivo de conscientizar a população e levar informações que podem salvar a vida de todas. Estaremos na Marquês da Sapucaí e na Intendente Magalhães oferecendo serviço de acolhimento para as mulheres que sofrerem qualquer tipo de violência, além de estarmos presentes nos blocos distribuindo os materiais da nossa campanha, também traduzido em inglês, espanhol e francês, com os informativos de como e onde buscar ajuda em casos de violência.



O Carnaval traz a identidade do nosso país, resgata memórias e conta histórias através de sambas que tocam os nossos corações. Mas nós queremos escrever um samba-enredo onde as mulheres tenham a liberdade de viver sem medo e desfrutar do maior espetáculo da Terra com a tranquilidade de saber que o seu 'não' será respeitado. E, para isso, precisamos também que os homens sejam nossos aliados e se juntem ao nosso lado nessa causa.



Seja nos blocos de rua, na Marquês da Sapucaí, nas festas noturnas ou em qualquer outro lugar, é direito da mulher ter a sua dignidade garantida. O Carnaval é para ser celebrado com paixão, samba no pé e respeito.





Joyce Trindade

Secretária de Políticas e Promoção da Mulher da cidade do Rio