Juliana Brito, empresária, CEO e cofundadora da Indie Hero e da GJ+ - Divulgação

Juliana Brito, empresária, CEO e cofundadora da Indie Hero e da GJ+ Divulgação

Publicado 06/02/2024 00:00

Você sabe o que é procrastinação? É aquela mania de deixar tudo para depois. No dicionário, procrastinar é adiar, enrolar, “empurrar” com a barriga. Basicamente, é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje.



Geralmente, isso acontece mais com as coisas que a gente não curte muito. Afinal, ninguém enrola para ver Netflix ou jogar vídeo game. Num mundo ideal, seria reservar só uns 30% do dia para aquelas tarefas menos queridas. Os outros 70% deveriam ser dedicados às atividades que te deixam feliz.



"Ah, Juliana, mas eu tenho mais de 30%". Então, está na hora de repensar algumas coisas na sua vida! Troca de trabalho, de namorado(a), ou criar novos hábitos. Muda! Porque, sinceramente, seguir por um caminho errado só vai te atrapalhar.



Agora, considerando que você está dentro desses 30%, como evitar procrastinar e tornar essas tarefas mais suaves? Uma dica é inserir nelas algo que você goste ou que agregue valor ao seu tempo. Que tal ouvir um podcast enquanto faz faxina ou malha?



Se você detesta responder e-mails, como eu, que tal chamar um amigo para uma visita enquanto você encara a caixa de entrada? Ou até usar um pouco de Inteligência Artificial para agilizar isso com respostas padrões. Não gosta de malhar? Tente achar outra atividade física que você goste, como, por exemplo, dança, artes marciais, crossfit, vôlei. Enfim, a ideia é encontrar maneiras de tornar essas atividades menos chatas.



Outro truque é mudar a forma como você encara essas tarefas. Ao invés de ficar pensando em como será tedioso ir à academia ou arrumar a casa, procure fazer um exercício de visualização, onde você está feliz na droga da academia, levantando peso. Eu sei que é difícil, mas funciona!



Se mesmo assim você não conseguir imaginar alegria nessas atividades, simplesmente desligue a mente e viva o presente. Quando você perceber, já terá terminado o que precisava fazer.



Outra dica é tentar eliminar as tarefas indesejadas logo de manhã. Nesse horário, estamos mais focados e determinados, sem nenhum problema para nos distrair. Eu, por exemplo, adoro acordar cedo, porque é um momento tranquilo, sem mensagens para me distrair. Tento resolver logo de manhã o que não gosto, e o resto do dia fica livre para as coisas que amo e são bem mais fáceis.



Lembre-se, as pessoas não procrastinam quando lidam com o que gostam. Se você está procrastinando muito ou não tendo prazer em nada, talvez seja hora de considerar uma terapia. Portanto, busque o agora, veja o lado positivo de cada atividade e se torne mais produtivo para a sua carreira e para sua saúde física e emocional.

* De Juliana Brito, empresária, CEO e cofundadora da Indie Hero e da GJ+